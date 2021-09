Visite guidée du Maïca “Le Loup Rouge” Port Chantereyne, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Port Chantereyne

Dessiné par le cabinet ILLINGWORTH & PRIMROSE pour participer aux régates du RORC en 1959, MAÏCA eu une première version dite à tableau. Felix AMIOT préférant la fluidité des lignes avec voute fit modifier les plans pour une production en acajou et bois moulé aux Constructions Mécanique de Normandie. LE LOUP ROUGE est le N°7 (sur 38) des Maïca fabriqué à Cherbourg en 1962. Océan racer 37ft, MAÏCA était à l’époque, pourvoyeur de victoires, des Bermudes à la mer Méditerranée, c’est en Manche que skippers français et anglais offrirent les plus grands succès à la classe. Le mythique « Fastnet Race » arrivant pour la première fois depuis 1924 hors du Royaume-unis à Cherbourg en Normandie, LE LOUP ROUGE se devait de participer à cette événement historique. L’association pour la sauvegarde maritime et fluvial français AMERAMI a fait l’acquisition de LE LOUP ROUGE en 2017. Le bateau est en excellent état et fait l’objet de travaux permanents, Le mât, tout le gréement dormant et courant ont étés remplacés, les postes de navigation, l’électronique et le matériel de sécurité ont étés optimisés pour la course au large. Il a reçu le label “Bateau d’Intérêt Patrimonial“ en 2017.

3 pers max par visite.

Découverte à quai du bateau.

Port Chantereyne, 50100 Cherbourg-en-Cotentin



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00