le samedi 18 septembre à Auchan Groupe de 15 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Qui n’a pas rêvé de se laisser enfermer dans un grand magasin pour en visiter les coulisses et en comprendre le fonctionnement ? Auchan 325 route de vannes 44800 SAINT HERBLAIN Orvault La Salentine Loire-Atlantique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

