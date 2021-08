Orvault Auchan Loire-Atlantique, Orvault Visite guidée du magasin Auchan Auchan Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Orvault

Visite guidée du magasin Auchan Auchan, 18 septembre 2021, Orvault. Visite guidée du magasin Auchan

le samedi 18 septembre à Auchan 15 places disponibles par visite. Sur inscription ddidier@auchan.fr. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Qui n’a pas rêvé de se laisser enfermer dans un grand magasin pour en visiter les coulisses et en comprendre le fonctionnement ? Auchan 325 route de vannes 44800 SAINT HERBLAIN Orvault La Salentine Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Orvault Autres Lieu Auchan Adresse 325 route de vannes 44800 SAINT HERBLAIN Ville Orvault lieuville Auchan Orvault