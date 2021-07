Sceaux Lycée Lakanal Hauts-de-Seine, Sceaux Visite guidée du lycée Lakanal Lycée Lakanal Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Lycée de secteur de Bourg-la-Reine, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques, Lakanal a été construit par Anatole de Baudot dans un parc de 10 hectares qui appartenait au domaine de Sceaux**. En partenariat avec les Offices de Tourisme de Sceaux et de Bourg-la-Reine, des visites sont organisées par l’Association des Amis de Lakanal, guidées par des professeurs et des anciens élèves. Ces visites, d’une durée d’1h30, permettent de découvrir les éléments emblématiques comme la fresque des rugbymen, œuvre monumentale d’Octave Guillonnet qui date de 1899, le gymnase, la lingerie, le parc du lycée ainsi que d’autres bâtiments. Départ toutes les 1/2 h, inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Bourg-la-Reine (01 46 61 36 41) ou de Sceaux (01 46 61 19 03) Samedi 19 septembre : Départs à 14h , 14h30, 15h, 15h30, 16h 16h30, 17h, 17h30 Dimanche 20 septembre : Départs à 10h, 10h30, 11h, 11h30 14h, 14h30, 15h,15h30,16h,16h30,17h ,17h30 Rendez vous : Entrée principale , 3 avenue du Président Roosevelt 92330 Sceaux

Lycée de secteur de Bourg-la-Reine, inscrit à l'inventaire des Monuments historiques, Lakanal a été construit par Anatole de Baudot dans un parc de 10 hectares qui appartenait au domaine de Sceaux.

