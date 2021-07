Le Havre Lycée François 1er Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée du lycée François Ier Lycée François 1er Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée du lycée François Ier Lycée François 1er, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre. Visite guidée du lycée François Ier

Lycée François 1er, le samedi 18 septembre à 14:00

Visite guidée de la partie ancienne de l’établissement (l’ancienne bibliothèque municipale de la ville décrite par Jean-Paul Sartre dans » La nausée », le destin de quelques havrais au nom gravé sur le monument aux morts oeuvre du sculpteur Saladin, les collections de sciences naturelles …) – Retour sur un siècle de notre histoire et d’évolutions du système éducatif.

Départs des visites toutes les 30 minutes.

Parcours au sein du plus ancien lycée public du Havre inauguré sous le 2nd Empire. Lycée François 1er 2 rue Jean-Paul Sartre, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Lycée François 1er Adresse 2 rue Jean-Paul Sartre, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Lycée François 1er Le Havre