Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de mémoire, 14 mai 2022 18:00, Le Chambon-sur-Lignon.

Nuit des musées Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de mémoire Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, visites tout au long de la soirée

Visite guidée du Lieu de Mémoire

Accompagné d’un médiateur, découvrez l’histoire du Plateau autour du Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale. La visite permet de comprendre pourquoi et comment les habitants de ce territoire se sont engagés dans l’accueil de réfugiés.

Le lieu de mémoire valorise l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau Vivarais-Lignon où les habitants se sont engagés dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Ils ont notamment accueilli des centaines de réfugiés et sauvé ainsi de nombreuses personnes.

© Lieu de mémoire

Free entrance, visits throughout the evening Saturday 14 May, 18:00

The place of memory values the history and memory of the Second World War on the plateau Vivarais-Lignon where the inhabitants engaged in a resistance at the same time civil, spiritual and armed. They have taken in hundreds of refugees and saved many lives.

Place of Memory

Acompañado por un mediador, descubra la historia de la meseta alrededor del Chambon-sur-Lignon durante la Segunda Guerra Mundial. La visita permite comprender por qué y cómo los habitantes de este territorio se han comprometido a acoger refugiados.

Entrada libre, visitas durante toda la noche Sábado 14 mayo, 18:00

23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 43400 Le Chambon-sur-Lignon Auvergne-Rhône-Alpes