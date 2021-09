Le Chambon-sur-Lignon Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon est un lieu unique dédié aux Justes parmi les Nations et aux résistances pendant la Seconde Guerre mondiale. Venez visiter l’exposition permenante avec une médiatrice de l’équipe. Inscription par mail [[ldm.chambon@memorialdelashoah.org](mailto:ldm.chambon@memorialdelashoah.org)](mailto:ldm.chambon@memorialdelashoah.org)

Visite guidée du Lieu de Mémoire avec une médiatrice. Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 23, route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

