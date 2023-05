Visite guidée du jardin sauvage Saint-Vincent Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Visite guidée du jardin sauvage Saint-Vincent Centre Paris Anim’ Hébert, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 14h00 à 15h30

.Tout public. gratuit Réservation par mail, téléphone ou directement à l’accueil du centre. Visitez ce jardin insolite situé dans le 18e arrondissement de Paris. Ce lieu n’est accessible que lors des visites guidées. Au fil des années il a gardé toute toute sa diversité. cet espace abrite une multitude de plantes sauvages, une mare, des arbres et arbustes et aussi une faune très variée. Les plantes sauvages ont colonisé ce petit coin secret de verdure, en plein Montmartre. Ce refuge contribue à maintenir la biodiversité au cœur de la ville. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert/100080467032496/ https://m.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert/100080467032496/

actisce Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée du jardin sauvage Saint-Vincent Centre Paris Anim’ Hébert 2023-05-24 was last modified: by Visite guidée du jardin sauvage Saint-Vincent Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 24 mai 2023 Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris

Paris Paris