Visite guidée du “jardin sans faim” d’Asfeld Le Jardin sans faim Asfeld Catégories d’évènement: Ardennes

Asfeld

Visite guidée du “jardin sans faim” d’Asfeld Le Jardin sans faim, 5 juin 2022, Asfeld. Visite guidée du “jardin sans faim” d’Asfeld

le dimanche 5 juin à Le Jardin sans faim

Découverte commentée d’un concept créé en 2020, tourné vers un nouveau rapport à la terre, dans une démarche collective. L’association du « jardin sans faim » est née en février 2020 et a pour objectif la création d’un vaste “jardin forêt comestible” au cœur du village d’Asfeld sur plus de 3000 m². Le Jardin sans faim Rue Jean-Baptiste Clément 08190 Asfeld Asfeld Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Asfeld Autres Lieu Le Jardin sans faim Adresse Rue Jean-Baptiste Clément 08190 Asfeld Ville Asfeld lieuville Le Jardin sans faim Asfeld Departement Ardennes

Le Jardin sans faim Asfeld Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asfeld/

Visite guidée du “jardin sans faim” d’Asfeld Le Jardin sans faim 2022-06-05 was last modified: by Visite guidée du “jardin sans faim” d’Asfeld Le Jardin sans faim Le Jardin sans faim 5 juin 2022 Asfeld Le Jardin sans faim Asfeld

Asfeld Ardennes