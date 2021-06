Athis-Val-de-Rouvre Jardin "Intérieur à ciel ouvert" Athis-Val de Rouvre, Orne Visite guidée du jardin : quand l’art sert le végétal Jardin « Intérieur à ciel ouvert » Athis-Val-de-Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Visite guidée du jardin : quand l’art sert le végétal Jardin « Intérieur à ciel ouvert », 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Athis-Val-de-Rouvre. Visite guidée du jardin : quand l’art sert le végétal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin « Intérieur à ciel ouvert »

Genèse du jardin : histoire du lieu, création du jardin par deux plasticiens, un jardin où minéral et eau sont très présents, gestion du jardin « au naturel ». Présence d’oeuvres dans le jardin et dans la galerie.

6€, gratuit <18 ans. Découverte du jardin "Intérieur à ciel ouvert". Jardin "Intérieur à ciel ouvert" 6 chemin du lavoir, Athis de l'Orne, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Athis-Val-de-Rouvre Athis-de-l'Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin "Intérieur à ciel ouvert" Adresse 6 chemin du lavoir, Athis de l'Orne, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Ville Athis-Val-de-Rouvre lieuville Jardin "Intérieur à ciel ouvert" Athis-Val-de-Rouvre