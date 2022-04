Visite guidée du jardin potager et du Château de Colombières Colombières Colombières Catégories d’évènement: Calvados

2022-06-04 16:00:00 – 2022-06-04 17:30:00

Sous la conduite des propriétaires, vous visitez tout d'abord la forteresse médiévale du XIV° siècle. Puis vous découvrez un très bel ensemble architectural et paysager constitué du verger et de l'ancien potager inscrit monument historique pour ses murs en terre et sa douve en eau.

chateaudecolombieres@gmail.com +33 2 31 22 51 65 https://chateau-colombieres.fr/

Colombières

