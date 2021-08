Bron Jardin pédagogique de FormaPaysage Bron, Métropole de Lyon Visite guidée du jardin pédagogique de FormaPaysage Jardin pédagogique de FormaPaysage Bron Catégories d’évènement: Bron

L’équipe de FormaPaysage vous invite au coeur de son beau jardin pour une visite guidée des lieux. Vous serez guidés par un des formateurs qui est également jardinier botaniste. Sont prévues 3 visites guidées d’une durée d’1h30 le dimanche 19 septembre à 10h30, 13h, 15h. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES par mail à l’adresse [[secretariat@formapaysage.fr](mailto:secretariat@formapaysage.fr)](mailto:secretariat@formapaysage.fr). ou par téléphone au 04.72.81.77.76. FormaPaysage est un organisme de formation qui prépare ses apprenants aux métiers du paysage. Ce jardin privé est entretenu par leurs soins. Il est composé d’une multitude de plantes et d’univers différents, c’est un vrai musée ! Vous aurez l’occasion de voyager à travers les végétaux parfois originaires de pays lointains mais aussi à travers les ambiances qu’offrent ce jardin : jardin japonais, médiéval, méditéranéen… il y en a pour tous les goûts ! Puisqu’il constitue un espace d’apprentissage pour nos apprenants, le respect des lieux est très important. Lors de sa visite, nous vous demanderons de bien vouloir faire attention à ne pas abimer les plantes et à suivre les sentiers existants. Les animaux domestiques ne sont pas les bienvenues dans le jardin, sauf chiens d’aveugle.

Accès gratuit. En cas de temps humide, prévoyez des chaussures adaptées. Pas d’eau potable sur le site. Groupes de 15 personnes maximum pour chaque visite guidée.

Visite Guidée du Jardin de FormaPaysage pour ses 15 ans – Venez découvrir ce lieu magique en pleine ville, composé de différents jardins exotiques et d'une multitude de végétaux. Jardin pédagogique de FormaPaysage Rue Emile Vial, Bron

