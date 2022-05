Visite guidée du jardin naturel et sauvage du Pantgat Le jardin naturel du Pantgat Bollezeele Bollezeele Catégories d’évènement: Bollezeele

[https://youtu.be/dhwxuSdjAGk](https://youtu.be/dhwxuSdjAGk)

Visite guidée uniquement, Tarif unique 5 euros

Visite guidée d’un jardin naturel. Découverte de plantes sauvages et gourmandes. Dégustation tisane du jardin à la fin de la visite guidée. Le jardin naturel du Pantgat Bollezeele 27 rue de Metz, 59470 Bollezeele Bollezeele Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

