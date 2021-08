Berteaucourt-lès-Thennes le jardin lucine Berteaucourt-lès-Thennes, Somme visite guidée du Jardin Lucine à Berteaucourt-lès-Thennes le jardin lucine Berteaucourt-lès-Thennes Catégories d’évènement: Berteaucourt-lès-Thennes

Le Jardin Lucine, arboretum de 4 hectares, comprend une imporatnte variété d’arbres et d’arbustes enrichis chaque année par son propriétaire M Jacques Taquet qui sera votre guide tout au long de la visite. il vous fera partager sa passion et ses connaissances du monde arboricole. Ce jardin tire son nom de la rivière qui le borde : La Luce, elle crée une vaste zone humide où évoluent les carpes, les oiseaux, les oies et les canards, venez vous ressourcer et profiter de la plénitude de ce lieu.

sur inscription, tarifs : 7€ par adulte 12€ pour 2 personnes gratuit pour les – de 14 ans groupes de + de 5 personnes 5€ par personne, bottes ou chaussures de marche

venez découvrir accompagné par le propriétaire des lieux M Jaques Taquet cet arboretum de 4 hectares, sa zone humide et son jardin à la Française. le jardin lucine 43 rue jules ferry 80110 thennes Berteaucourt-lès-Thennes Somme

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

