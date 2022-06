Visite guidée du jardin « Les tisanes de Julia ». Kermoroc’h, 1 juillet 2022, Kermoroc'h.

Lieu-dit Goasorgant Kermoroc’h Côtes d’Armor

2022-07-01 16:30:00 – 2022-07-01

Isabelle et Julia, mère et fille, productrices de plantes médicinales et aromatiques, cultivent 40 espèces de plantes différentes en agriculture biologique. Venez découvrir l’atelier avec une visite du jardin et du séchoir à plantes, et le marché de producteurs (pains, œufs, miel, tisanes et autres produits fermiers).

julia@awen.bzh +33 6 86 40 83 21

