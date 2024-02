Visite guidée du jardin Le Clos de Chanchore Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville, dimanche 28 juillet 2024.

Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous ouvrent leur jardin privé, uniquement lors de visites guidées, et ce, pour partager leur passion.

Le Clos de Chanchore, qu’ils ont entièrement créé sur 1,6 hectare, vous séduira notamment par ses grandes perspectives dans le jardin paysagé de type à l’anglaise, ses deux roseraies qui regroupent plus de 400 variétés de roses anciennes et modernes, ses 250 variétés d’hydrangeas et ses arbres rares et majestueux (Quercus palustris, Tulipier de Virginie, Pin Lord Weymouth, Hêtre pourpre, Chitalpa, Davidia involucrata…). Ses collections de camellias, rhododendrons, hostas, hémérocalles, acers, cornus se succèdent au fil des saisons rendant Le Clos de Chanchore beau et intéressant tout au long de l’année. En automne, il se révèle particulièrement somptueux.

Réservation obligatoire.

Début : 2024-07-28 15:00:00

fin : 2024-07-28

Le Clos de Chanchore 28 l’église

Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie leclosdechanchore@gmail.com

