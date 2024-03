Visite guidée du jardin La Nourrice La Nourrice Aubiet, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Suivez une visite guidée pour découvrir ce jardin d’exception.

La Nourrice Grande rue, 32270 Aubiet Aubiet 32270 Gers Occitanie 06 47 55 31 47 https://fr-fr.facebook.com/lanourriceaubiet/ Jardin forêt public sur 4 000 m2, comestible et habitable et participant à l’opération « Bienvenue au jardin naturel ». Îlot pour la biodiversité, agroécosystème reconstitué, jardin ornemental, potager et espace de transmission et d’échanges de savoirs liés à la nature. Buttes de cultures inspirées des méthodes de permaculture, serre-refuge entourée de prairies fleuries. Dans cet écosystème dont chaque élément concourt à l’équilibre de l’ensemble, l’artiste plasticien éco-concepteur Olivier Nattes cherche à créer un espace nouveau autour de l’idée de paysage habité où culture et nature s’associent dans un but de bien être, de recherche et de développement. Conçu pour le parcours Art et Environnement du Pays Portes de Gascogne, il accueille des plantes sauvages ou cultivées : aromatiques, médicinales, mellifères, fruits. Grand rue, près du centre de loisirs Kirikou, Le Pigeonnier. Animaux non admis

©La nourrice