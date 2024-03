Visite guidée du jardin Jardin de Vie Celles, dimanche 2 juin 2024.

Visite guidée du jardin Visite guidée du Jardin de Vie, créé autour des 5 sens et des 4 éléments. Présentation historique et découverte d’activités pédagogiques proposées aux élèves. Dimanche 2 juin, 10h00, 11h00 Jardin de Vie Entrée libre et gratuite, sans condition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T10:45:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T11:45:00+02:00

Visite guidée du Jardin de Vie, créé autour des 5 sens et des 4 éléments. Présentation historique et découverte d’activités pédagogiques proposées aux élèves.

Jardin de Vie 34 Rue de l’Ancienne Forge, 17520 Celles Celles 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 49 53 04 Ce projet pédagogique débuté en septembre 2007 consiste à créer un jardin autour des 5 sens et des 4 éléments, un lieu où les élèves de l’école maternelle de Celles puissent travailler, expérimenter, vivre, découvrir la flore et la faune tout en appréhendant les domaines d’activités liés à la maternelle. Il a été créé à partir du projet pédagogique monté par l’instituteur, grâce au travail collectif de Rémi Marcotte, architecte paysagiste, de l’Association des jardins Respectueux, de l’instituteur, des parents d’élèves et surtout des enfants qui investissent ce formidable outil pédagogique le plus souvent possible, devenu depuis le fil rouge des projets et la nouvelle salle de classe de l’école.

Superficie : 1 000 m²

© DRAC SB