du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin japonais Sekitei

Venez découvrir dans le cadre d’une visite guidée, un jardin Japonais traditionnel propice à l’apaisement qui se dévoile au fur et à mesure du cheminement.

Un moment de bienveillance et de sensibilisation à cet art où les échanges et les questions seront les bienvenus et qui fera le bonheur de tous les amateurs de photos.

Ce sera l’occasion d’évoquer l’histoire et certaines symboliques liées à ce type de jardin, de contempler au cours des saisons, une collection de plus de 50 érables et bonsaïs, de se poser devant différentes scènes pour méditer dans le silence devant des pierres dressées ou de scruter simplement aux abords du bassin le mouvement lent des carpes Koï sous le ruissellement de la cascade.

Accordez-vous une petite parenthèse d’évasion et prenez le temps d’observer les détails « à la japonaise » pour ressentir l’ambiance des jardins comme au pays du Soleil Levant.

4€ par personne – sur réservation uniquement par groupe de 8 personnes

Situé sur Mulhouse, venez découvrir un jardin Japonais traditionnel. Une petite parenthèse de calme et d’évasion pour retrouver l’ambiance des jardins comme au pays du Soleil Levant.

Jardin japonais Sekitei 12 chemin du petit pont 68200 Mulhouse Mulhouse



