Visite guidée du jardin Intérieur à ciel ouvert jardin Intérieur à ciel ouvert Athis-de-l'Orne Catégories d’évènement: Athis-de-l'Orne

Orne

Visite guidée du jardin Intérieur à ciel ouvert jardin Intérieur à ciel ouvert, 4 juin 2022, Athis-de-l'Orne. Visite guidée du jardin Intérieur à ciel ouvert

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à jardin Intérieur à ciel ouvert

le jardin demain – _adaptation -_ – genèse du jardin – évolution dans sa construction, la botanique – constats dûs au climat, l’eau, la sècheresse, les périodicités – changements de process, tailles, choix des végétaux – comment maintenir les ambiances choisies, les perspectives, les formes et les lignes, accompagner l’évolution naturelle et rebondir sur ce que le vivant propose et enfin imaginer pour demain.

6€ ,gratuit < 18 ans, Réservation conseillée. Départ à 15h Le jardin de demain en visite guidée de 2h jardin Intérieur à ciel ouvert 6 chemin du lavoir, Athis de l'orne, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Athis-de-l'Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Athis-de-l'Orne, Orne Autres Lieu jardin Intérieur à ciel ouvert Adresse 6 chemin du lavoir, Athis de l'orne, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Ville Athis-de-l'Orne lieuville jardin Intérieur à ciel ouvert Athis-de-l'Orne Departement Orne

jardin Intérieur à ciel ouvert Athis-de-l'Orne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-de-lorne/

Visite guidée du jardin Intérieur à ciel ouvert jardin Intérieur à ciel ouvert 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée du jardin Intérieur à ciel ouvert jardin Intérieur à ciel ouvert jardin Intérieur à ciel ouvert 4 juin 2022 Athis-de-l'Orne jardin Intérieur à ciel ouvert Athis-de-l'Orne

Athis-de-l'Orne Orne