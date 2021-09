Roscoff Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Finistère, Roscoff Visite guidée du Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin Exotique & Botanique de Roscoff

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème en 2021 est “Patrimoine pour tous”; le Jardin Exotique & Botanique de Roscoff vous propose une visite guidée le samedi 18 et dimanche 19 septembre, au tarif habituel de la visite libre (6€ contre 10€ normalement) pour vous faire partager notre passion pour l’acclimatation des végétaux originaires de l’Hémisphère sud dans le Finistère Nord ! _Début de la visite à 11h00. Sur réservation, dans la limite de 30 personnes par visite et dans le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire pendant la visite guidée). Pour réserver, contactez nous par mail (_[_[grapes@wanadoo.fr](mailto:grapes@wanadoo.fr)_](mailto:grapes@wanadoo.fr)_) ou par téléphone au 02.98.61.29.19. Pour ceux qui ne désirent pas suivre la visite guidée, la visite libre du jardin sera au tarif réduit de 5€ les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021_

Réservation obligatoire pour les visites guidées, sans réservation pour la visite libre

