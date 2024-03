Visite guidée du jardin et du parc botanique de Bray sur le thème des 5 sens Jardin du Mesnil Montérolier, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du jardin et du parc botanique de Bray sur le thème des 5 sens Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h00 Jardin du Mesnil 12€, 6€ (6-15 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Philippe, le propriétaire et créateur de ce trésor botanique, vous entrainera dans sa visite guidée et vous fera toucher les écorces les plus étranges, sentir les feuillages les plus particuliers. Il saura vous placer dans des endroits insolites bien souvent oubliés lors des visites et ainsi vous faire découvrir des angles de vue exceptionnels.

Si le coeur vous en dit, vous pourrez marcher pieds nus et vous connecter à la force de la nature

Jardin du Mesnil 25 route du Mesnil, 76680 Montérolier Montérolier 76680 Seine-Maritime Normandie 06 77 35 83 62 http://www.jardin-du-mesnil.com Grande diversité d’arbres et d’arbustes sur 3 hectares, souvent rares, originaires du monde entier. Jardin de massifs ou parc arboré. Bel ensemble de couleurs, de fleurs et de senteurs aux volumes inondés de lumière. Jardin fléché dans le village.

©catherine quesnel