du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Colombières

Sous la conduite des propriétaires, vous visiterez tout d’abord la forteresse médiévale du XIVème siècle. Vous découvirez ensuite un très bel ensemble architectural et paysager constitué du verger et de l’ancien potager, clos de murs en terre (bauge) et entourés d’eau (étang, douve). Le Jardin du château face au changement climatique : * l’écopâturage avec les moutons d’Ouessant, * les légumes et plantes potagères du moyen-âge, * les abeilles et chauves-souris du château : alliées du jardinier, * les murs en bauge, un savoir-faire durable utile au potager. * broyage, paillage et compost…

6 €, gratuit < 12 ans. Départ des visites : 14h et 16h Visite guidée du château de Colombières, forteresse militaire du XIVe siècle classée M. H. et de son Grand Jardin potager, inscrit M. H. pour son réseau hydraulique et ses murs en terre. Château de Colombières Château de Colombières, 14710 Colombières Colombieres Calvados

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:30:00