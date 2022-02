Visite guidée du Jardin en Mouvement du château de la Borie Le Jardin en Mouvement Solignac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin en Mouvement Visite guidée : 7€, 3,50€ pour les 6-12 ans, gratuit jusqu’à 6 ans.

Visite guidée avec conseils pour aménager un jardin naturel et connaître les astuces pour travailler en harmonie avec la nature. Le Jardin en Mouvement Château de la Borie, 87110 Solignac Solignac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-03T16:30:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T18:00:00

