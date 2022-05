Visite Guidée du Jardin du Winter Palace Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton Alpes-Maritimes Menton EUR 8 8 Cet ancien palace développe un jardin où l’on retrouve toutes les caractéristiques des jardins de palace de la fin du 19e siècle, avec palmiers et agrumes qui apportaient autrefois le dépaysement tant attendu à la clientèle aristocratique européenne. patricia.beguin@ville-menton.fr Menton

