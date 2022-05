Visite guidée du Jardin du Violon des Ruisseaux Le violon des ruisseaux La Souche Catégories d’évènement: Ardèche

La Souche

Visite guidée du Jardin du Violon des Ruisseaux Le violon des ruisseaux, 3 juin 2022, La Souche. Visite guidée du Jardin du Violon des Ruisseaux

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le violon des ruisseaux

Dans un environnement préservé, vous visiterez un jardin zen et sa collection de bonsaï ,accompagnés par son créateur. Vous vivrez un moment de calme et de beauté, un moment suspendu comme hors du temps. Il partagera avec vous sa passion et ses connaissances. Bienvenue au Jardin.

Participation libre mais consciente du temps accordé et du travail réalisé .

Visite commentée par le concepteur. Départ toutes les heures Le violon des ruisseaux La Souche 115 route du tanargue, 07380 La Souche Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00

