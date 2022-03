Visite guidée du jardin du Livon à Longueville-sur-Aube Jardin du Livon Longueville-sur-Aube Catégories d’évènement: Aube

Longueville-sur-Aube

Visite guidée du jardin du Livon à Longueville-sur-Aube Jardin du Livon, 4 juin 2022, Longueville-sur-Aube. Visite guidée du jardin du Livon à Longueville-sur-Aube

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Livon

Découvrez de nouvelles plantes s’adaptant au changement climatique : bananiers, grenadiers et oliviers….

5€ avec une plante offerte à la sortie ainsi qu’une dégustation de jus de pommes maison.

Visite guidée du jardin du Livon pour des groupes de 15 à 20 personnes (3 guides). Retrouvez- nous sur le site : www.jardindulivon.com Jardin du Livon 22 Route d’Etrelles, Longueville-sur-Aube, Aube, Grand Est Longueville-sur-Aube Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Longueville-sur-Aube Autres Lieu Jardin du Livon Adresse 22 Route d'Etrelles, Longueville-sur-Aube, Aube, Grand Est Ville Longueville-sur-Aube lieuville Jardin du Livon Longueville-sur-Aube Departement Aube

Jardin du Livon Longueville-sur-Aube Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longueville-sur-aube/

Visite guidée du jardin du Livon à Longueville-sur-Aube Jardin du Livon 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée du jardin du Livon à Longueville-sur-Aube Jardin du Livon Jardin du Livon 4 juin 2022 Jardin du Livon Longueville-sur-Aube Longueville-sur-Aube

Longueville-sur-Aube Aube