Visite guidée du Jardin du Grand Charme Jardin du Grand Charme Beaucroissant, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du Jardin du Grand Charme Visites guidées autour de l’histoire du jardin du Grand Charme, balade dans les allées et nombreuses informations botaniques fournies par les propriétaires. 1 et 2 juin Jardin du Grand Charme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T08:30:00+02:00 – 2024-06-01T10:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin du Grand Charme 200 impasse de la Brosse 38140 Beaucroissant Beaucroissant 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 13 44 22 61 [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 44 22 61 »}] Jardin de 4000 m2 constitué de plus de 1000 variétés de plantes. Arbres, arbustes et vivaces dont de nombreuses espèces rares. Nombreux massifs harmonieusement présentés, écorces remarquables et fleurs tout au long de l’année. Suivre chemin en terre au bout de l’impasse. 2 places de parking, sinon se garer au village (300m).

©Yves GIRARDEAU