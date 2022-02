Visite guidée du jardin du Bois de Morville Le Bois de Morville Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer

Visite guidée du jardin du Bois de Morville Le Bois de Morville, 3 juin 2022, Varengeville-sur-Mer. Visite guidée du jardin du Bois de Morville

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le Bois de Morville

Le jardin du Bois de Morville fut pendant près d’un demi-siècle le jardin laboratoire du paysagiste Pascal Cribier. Fruit d’une alchimie avec Eric Choquet et Robert Morel, cette valleuse boisée dominant la mer est devenue un écrin majestueux d’atmosphères botaniques singulières : labyrinthe, prairie, verger, sous-bois et vallons sont associés comme par enchantement. Selon la météo les terres du Bois de Morville peuvent être humides…, (bottes)

15 €,/ gratuit < 18 ans / pass Culture étudiants / groupes 15 pers. maximum Visite guidée d'1h30 du jardin et de la maison Le Bois de Morville 15 chemin des Grandes Masures, 76119 Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T11:00:00;2022-06-03T11:30:00 2022-06-03T13:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:30:00;2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer Autres Lieu Le Bois de Morville Adresse 15 chemin des Grandes Masures, 76119 Varengeville-sur-Mer Ville Varengeville-sur-Mer lieuville Le Bois de Morville Varengeville-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Le Bois de Morville Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varengeville-sur-mer/

Visite guidée du jardin du Bois de Morville Le Bois de Morville 2022-06-03 was last modified: by Visite guidée du jardin du Bois de Morville Le Bois de Morville Le Bois de Morville 3 juin 2022 Le Bois de Morville Varengeville-sur-Mer varengeville-sur-mer

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime