Visite guidée du Jardin des Senteurs Montélimar Jardin des senteurs Montélimar

Lors de l'aménagement du quartier St Martin dans les années 2000, la ville décide de proposer un jardin des senteurs, à l'entrée même de la ville. La municipalité voulait offrir un jardin bucolique p… Samedi 1 juin, 14h30 Jardin des senteurs

Lors de l’aménagement du quartier St Martin dans les années 2000, la ville décide de proposer un jardin des senteurs, à l’entrée même de la ville. La municipalité voulait offrir un jardin bucolique pour s’évader, se dépayser. Venez découvrir l’histoire de ce jardin des senteurs, sa création, son évolution, mais également découvrir la symbolique des plantations choisies.

Jardin des senteurs Montée Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475010020 »}] Jardin public de 1000 m², créé en 2007 par Christophe Debono, composé de trois terrasses et placettes. Pierre calcaire, espèces méditerranéennes (thym, romarin, lavande, oliviers, figuiers et orangers). Ouvert toute l’année.

