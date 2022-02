Visite guidée du jardin des oubliées Le jardin des oubliées Balleroy-sur-Drôme Catégories d’évènement: Balleroy-sur-Drôme

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Visite guidée à propos de l’histoire des roses en Normandie: les obtenteurs de roses en Normandie au XIXe siècle, la botanique des rosiers, la culture des rosiers face aux changements du climat, les techniques de tailles oubliées, etc…

5€

Le jardin des oubliées 8 place du Marché, 14490 Balleroy-sur-Dôme Balleroy-sur-Drôme Balleroy Calvados

