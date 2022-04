Visite guidée du Jardin des Arbres “Etre et renaître” Varennes-Changy Varennes-Changy Catégories d’évènement: Loiret

Varennes-Changy Loiret Varennes-Changy Visite guidée du Jardin des Arbres “Etre et renaître”, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Pensez-vous qu’un arbre abattu est un arbre mort ? Le métabolisme des arbres leur permet des évolutions impensables pour un être humain. Venez percer le mystère de la renaissance des arbres. (durée entre 1h30 et 2h). Réservation conseillée. Visite guidée du Jardin des Arbres “Etre et renaître” ecolokaterre@gmail.com +33 2 38 07 06 47 Visite guidée du Jardin des Arbres “Etre et renaître”, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Pensez-vous qu’un arbre abattu est un arbre mort ? Le métabolisme des arbres leur permet des évolutions impensables pour un être humain. Venez percer le mystère de la renaissance des arbres. (durée entre 1h30 et 2h). Réservation conseillée. OTGS

