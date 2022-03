Visite guidée du jardin de Villequier Musée Victor Hugo Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Visite guidée du jardin de Villequier Musée Victor Hugo, 4 juin 2022, Rives-en-Seine. Visite guidée du jardin de Villequier

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée Victor Hugo

Le jardin du musée sera accessible aux horaires habituellement prévus pour la visite du musée. Les jardiniers qui assurent son entretien et son embellissement tout au long de l’année seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. Visite du jardin guidée par les jardiniers. Musée Victor Hugo Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine Villequier Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Musée Victor Hugo Adresse Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine Ville Rives-en-Seine lieuville Musée Victor Hugo Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Musée Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-en-seine/

Visite guidée du jardin de Villequier Musée Victor Hugo 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée du jardin de Villequier Musée Victor Hugo Musée Victor Hugo 4 juin 2022 Musée Victor Hugo Rives-en-Seine Rives-en-Seine

Rives-en-Seine Seine-Maritime