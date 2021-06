Visite guidée du jardin de Ty Coat Saint-Brieuc, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Visite guidée du jardin de Ty Coat 2021-07-07 – 2021-07-07

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

A deux pas du centre ville, connaissez vous le parc » Ty Coat » ? Son histoire ?

On vous propose une balade verdoyante, parfumée pour admirer plus de 200 variétés de roses (plus de 1200 pieds), grimpantes, à tiges, à grosses fleurs ou en massif et des arbres remarquables.

+33 2 96 62 55 22 https://archives.saint-brieuc.fr/

