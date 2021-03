Reims Parc de Champagne Reims Visite guidée du jardin de simples Parc de Champagne Reims Catégorie d’évènement: Reims

Visite guidée du jardin de simples Parc de Champagne, 20 septembre 2021-20 septembre 2021, Reims. Visite guidée du jardin de simples

Parc de Champagne, le lundi 20 septembre à 10:00

Partez à la reconnaissance des 70 variétés de plantes médicinales et découvrez leurs multiples vertus. Le jardin de simples du parc de Champagne n’aura plus de secrets pour vous.

Entrée libre

Reconnaissance des plantes Parc de Champagne 10 avenue du général Giraud 51100 Reims Reims

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T10:00:00 2021-09-20T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Reims Autres Lieu Parc de Champagne Adresse 10 avenue du général Giraud 51100 Reims Ville Reims