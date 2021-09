Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Visite guidée du jardin de l’Impérial Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Visite guidée du jardin de l’Impérial Menton, 6 octobre 2021, Menton. Visite guidée du jardin de l’Impérial 2021-10-06 10:00:00 – 2021-10-06 11:30:00 Impérial Palace 9 avenue de la Madone

Menton Alpes-Maritimes Menton EUR 6 6 Ce parc d’une superficie d’un hectare est un merveilleux jardin qui témoigne du savoir-faire de son concepteur (H. G. Tersling) et conserve l’image et l’atmosphère de ces grands palaces qui appartiennent au paysage et à l’histoire de Menton. tourisme@menton-riviera-merveilles.fr dernière mise à jour : 2021-09-17 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Impérial Palace 9 avenue de la Madone Ville Menton lieuville 43.76935#7.49178