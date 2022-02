Visite guidée du jardin de la villa Fort France Jardin de la villa Fort France Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

Visite guidée du jardin de la villa Fort France Jardin de la villa Fort France, 4 juin 2022, Grasse. Visite guidée du jardin de la villa Fort France

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la villa Fort France

Le jardin de la villa Fort France se dessine autour de la villa qui date de 1930. L’écrivain britannique Lady Fortescue construisit la villa. Elle y écrivit Perfume from Provence. Déjà à cette époque, une roseraie était créée. Depuis le jardin n’a cessé de s’enrichir. Aujourd’hui, c’est un jardin d’artiste où l’on découvrira de très nombreuses variétés de plantes mises en harmonie les unes par rapport aux autres dans une recherche permanente d’équilibre des formes et des couleurs. On visite le jardin de bas en haut en se baladant sur les restanques. Chaque terrasse est propice à des curiosités végétales. Le jardin est en constante évolution par l’introduction de nouvelles espèces.

Prix de la visite guidée: 10€ par personne. Gratuit pour les moins de 16ans. Inscription obligatoire

Jardin en restanques autour de la villa construite vers 1930 par l’écrivain britannique Lady Fortescue. C’est aujourd’hui un jardin d’artiste où est présentée une grande variété d’espèces Jardin de la villa Fort France 237, avenue Antoine de Saint Exupéry 06130 Grasse Grasse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Grasse Autres Lieu Jardin de la villa Fort France Adresse 237, avenue Antoine de Saint Exupéry 06130 Grasse Ville Grasse lieuville Jardin de la villa Fort France Grasse Departement Alpes-Maritimes

Jardin de la villa Fort France Grasse Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grasse/

Visite guidée du jardin de la villa Fort France Jardin de la villa Fort France 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée du jardin de la villa Fort France Jardin de la villa Fort France Jardin de la villa Fort France 4 juin 2022 grasse Jardin de la villa Fort France Grasse

Grasse Alpes-Maritimes