Visite guidée du jardin de la Folêterie

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Folêterie

Jardin-parc de 8000m², créé par ses propriétaires il y a 27 ans. D’inspiration anglaise aux ambiances colorées, ce jardin mêle prairie naturelle, haies, potager, verger, bassins et ruisseau. On peut également y rencontrer poules et canards d’agrément,Oscar le cochon vietnamien, Raku et Saxo les chevreaux. Sans oublier les habitants naturels, oiseaux, insectes, grenouilles et crapauds….. La balade se termine par une vue magnifique sur les collines du Perche.

4€, gratuit <18 ans Visite guidée ou libre du jardin de la Folêterie Jardin de la Folêterie 61390 Trémont Trémont Orne

