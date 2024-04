Visite guidée du jardin de Jacqueline et Michel Le Jardin de Jacqueline et Michel Saint-Paul-en-Born, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du jardin de Jacqueline et Michel Visite accompagnée par les propriétaires et commentée sur la création, la conception, les contraintes et les réussites du jardin. 1 et 2 juin Le Jardin de Jacqueline et Michel Gratuit. Début des visites à 10h et à 14h30 pour une durée entre 1h30 et 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Le Jardin de Jacqueline et Michel 41 lotissement Lamazère, 40200 Saint-Paul-en-Born Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 82 05 47 42 https://www.facebook.com/JardinJacquelineMichelKubiak Le jardin de Jacqueline et Michel est un jardin à 4 mains. Il est né d’une rencontre entre deux passionnés et depuis presque vingt ans, il ne cesse de grandir. Sur une dominante de rosiers, il mêle vivaces et arbustes pour créer une ambiance de jardin anglais, touffu, généreux, extrêmement fleuri au printemps mais avec suffisamment d’espèces différentes pour rester agréable jusqu’aux premières gelées. Beaucoup d’acers, d’hydrangéa, de clématites, de sauges se partagent une surface de 1 200 m2. L’espace est paysagé, cloisonné pour préserver la surprise en créant des scènes différentes. Plusieurs points d’eau apportent fraicheur et vie en attirant la faune. Et pour préserver ce petit coin de paradis, les pesticides sont bannis.

