Visite guidée du Jardin de Bayou
Saint-Benoît

Michel Lagarde, responsable des Espaces verts vous fera découvrir le Jardin de Bayou et sa végétation particulière ainsi que la ripisylve (végétation qui pousse spécifiquement en bord de rivière).

inscription avec l’école

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T11:30:00

