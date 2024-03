Visite guidée du jardin chou Le jardin chou Cherbourg-en-Cotentin, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du jardin chou Visite commentée 1 et 2 juin Le jardin chou 4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite commentée

Le jardin chou 269, rue du 25 juin 1944, Tourlaville, 50110 Cherbourg-en Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50110 Tourlaville Manche Normandie 06 89 23 97 54 C’est un jardin de ville de 1400m2 créé en 1995 aux multiples facettes ou les floraisons se succèdent tout au long de l’année. C’est aussi un jardin subtilement orchestré en plusieurs espaces avec des aménagements ou les objets de récupération sont omni présents. Bus de ville éventuellement et possibilité de se stationner facilement.

©Francine PIN