Le jardin du marais, le dimanche 5 juin à 14:00

Au fil des ans, Odile et Paul conquièrent peu à peu l’espace de leur vaste terrain empreint d’histoire. Ils ajoutent de nouvelles chambres végétales autour d’une belle et ancienne bâtisse en pierre emblématique du marais, étalant leurs créations comme un domino…Les scènes se succèdent, topiaires, ambiance foisonnante dans un oasis de nature ponctué de découvertes botaniques, vagues de fleurs et graminées agrémentées de bassins et de belles potées de succulentes. Les mixed border conduisent vers un kiosque garni de clématites et rosiers lianes, ouvert sur une grande allée d’iris et d’arbustes. De petits jardins aux allures médiévales se devinent en transparence, bordés de majestueux frênes centenaires qui rappellent que nous sommes ici au cœur du parc des marais du Cotentin.

4€, gratuit <18 ans, (3€ pour les groupes de < 10 pers) Un jardin à découvrir au cœur du parc des marais du Cotentin, en terre calcaire et lourde. Une identité bien marquée en regard des difficultés des lieux raconté par un jardinier passionné. Le jardin du marais Le Broc, D67, 50480 Audouville-La-Hubert Audouville-la-Hubert Manche

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00