Visite guidée du jardin botanique Jardin botanique de Vauville La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Visite guidée du jardin botanique Jardin botanique de Vauville, 3 juin 2022, La Hague. Visite guidée du jardin botanique

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique de Vauville

Découvrez en compagnie d’Eric Pellerin l’extraordinaire jardin botanique de Vauville. Une visite commentée qui vous fera voyager à travers l’hémisphère austral et comprendre les plantes ainsi que leur capacité d’adaptation.

9,50 € (visite avec plan ou application pour smartphone ou audioguide), 13,50 € (billet combiné Jardin botanique et ferme du jardin), 5 € (à partir de 2 ans) Ferme du Jardin seulement

Visite guidée du jardin par Eric Pellerin Jardin botanique de Vauville 14 route des Fontaines, Vauville; 50440 La Hague La Hague Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu Jardin botanique de Vauville Adresse 14 route des Fontaines, Vauville; 50440 La Hague Ville La Hague lieuville Jardin botanique de Vauville La Hague Departement Manche

Jardin botanique de Vauville La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Visite guidée du jardin botanique Jardin botanique de Vauville 2022-06-03 was last modified: by Visite guidée du jardin botanique Jardin botanique de Vauville Jardin botanique de Vauville 3 juin 2022 Jardin botanique de Vauville La Hague La Hague

La Hague Manche