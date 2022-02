Visite guidée du Jardin Botanique de la Faculté de Santé d’Angers Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Visite guidée du Jardin Botanique de la Faculté de Santé d’Angers Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie, 3 juin 2022, Angers. Visite guidée du Jardin Botanique de la Faculté de Santé d’Angers

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie

Véritable institution datant de 1890, ce jardin d’étude conserve 2000 espèces végétales. Au centre un jardin divisé en 32 plates-bandes où les plantes sont classées par familles botaniques. Une serre abrite des plantes tropicales telle la citronnelle, la sensitive ou des plantes carnivores. L’arboreteum s’enorgueillit d’un sassafras, d’un araucaria de 150 ans, d’un séquoia géant de 42 m de haut ou d’un ginkgo femelle. En terrase, le jardin thématique présente des massifs de plantes groupées selon leurs vertus thérapeutiques. La visite se terminera dans la graineterie où sont concervées les espèces dans plus de 1600 bocaux de graines. **Vendredi 3 juin** **après-midi** : dédié aux **scolaires**. Visite d’environ 1h30,sur rendez-vous, entre 14h-17h. Renseignements : tel : 02.41.22.66.38 **Samedi 4 juin : fermeture** **Dimanche 5 juin** **:** * **Viste libre** de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. * **Visites commentées** (sans inscription) : de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00

Possibilité de faire un don à l’Association des Amis du Jardin Botanique (A.A.J.B.)

Ce jardin date de la fin du XIXème siècle. Il comprend un jardin de plantes médicinales, un jardin de plantes classées par familles botaniques, un arboretum, une serre tropicale et une graineterie. Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie 16, boulevard Daviers, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Adresse 16, boulevard Daviers, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Ville Angers lieuville Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Angers Departement Maine-et-Loire

Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Visite guidée du Jardin Botanique de la Faculté de Santé d’Angers Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie 2022-06-03 was last modified: by Visite guidée du Jardin Botanique de la Faculté de Santé d’Angers Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie 3 juin 2022 angers Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Angers

Angers Maine-et-Loire