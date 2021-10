Uckange Parc du haut-fourneau U4 Moselle, Uckange Visite guidée du haut-fourneau Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Uckange

Visite guidée du haut-fourneau Parc du haut-fourneau U4, 26 octobre 2021, Uckange. Visite guidée du haut-fourneau

du mardi 26 octobre au dimanche 31 octobre à Parc du haut-fourneau U4

Le **Parc du haut-fourneau U4** est un lieu qui se visite, se découvre, s’appréhende. À travers les **visites guidées** proposées, le public pourra percevoir et comprendre le fonctionnement de l’usine et saisir à travers les témoignages des guides de Mécilor, la vie de l’usine dans ses dimensions techniques, historiques et surtout humaines. Pass sanitaire à partir de 12 ans. Pas de réservation, jauge limitée. Durée de la visite : 1h30. Visite guidée du haut-fourneau Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T16:30:00;2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T16:30:00;2021-10-30T14:15:00 2021-10-30T15:45:00;2021-10-30T16:30:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T14:15:00 2021-10-31T15:45:00;2021-10-31T16:30:00 2021-10-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Uckange Autres Lieu Parc du haut-fourneau U4 Adresse 1 rue du Jardin des Traces Ville Uckange lieuville Parc du haut-fourneau U4 Uckange