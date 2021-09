Visite guidée “Du Gymnasium au Centre d’art contemporain” Altkirch, 18 septembre 2021, Altkirch.

Visite guidée “Du Gymnasium au Centre d’art contemporain” 2021-09-18 – 2021-09-19

Altkirch Haut-Rhin Altkirch

Le CRAC Alsace est installé depuis 1993 dans les locaux de l’ancien lycée Jean Jacques Henner d’Altkirch. Construit en 1889, ce bâtiment de style Wilhelmien sert de Gymnasium puis de lycée jusqu’en 1992. Le CRAC Alsace est aujourd’hui un centre d’art contemporain dédié à la recherche et à la création qui, à travers la conception d’expositions, d’éditions et d’actions spécifiques de médiation, s’attache à soutenir la production artistique en favorisant la rencontre entre le public, les artistes et les œuvres.

Le CRAC Alsace présente actuellement l’exposition collective “Between Ears, New Colours”, avec Elena Narbutaite et Hagar Schmidhalter.

+33 3 89 08 82 59

