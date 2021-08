Strasbourg Eglise Saint-Thomas Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée du grenier et des tours de l’église Eglise Saint-Thomas Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découvrez l’horloge, les six cloches du beffroi, les charpentes et la « roue de cobaye » de cette église datant du XIIIe siècle. Les guides de la paroisse vous feront d’abord découvrir la tour Ouest, dont l’édification marqua le début de la construction de l’église Saint-Thomas en 1198. La visite comprend le mécanisme de l’horloge, et les six cloches du beffroi. Au long du parcours, vous pourrez admirer les très belles charpentes en chêne d’origine. Ensuite, dans le grenier, vous attend une très belle « roue de cobaye » à taille humaine qui servait d’instrument de levage aux ouvriers de l’époque. Pour finir, le balcon de la tour Est vous offrira une vue imprenable sur le quartier datant du Moyen Âge et la Cathédrale de Strasbourg.

Gratuit. Réservation obligatoire (par téléphone le matin ou par mail). Nombre de place limité.

