Visite guidée du fumoir d’Armen Plogoff, 31 mai 2022, Plogoff.

Visite guidée du fumoir d’Armen Auberge du fumoir d’Armen 16 Kerhuret Plogoff

2022-05-31 11:00:00 – 2022-05-31 12:00:00 Auberge du fumoir d’Armen 16 Kerhuret

Plogoff Finistère

La Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture du 27 mai au 6 juin 2022 en Cornouaille !

Un événement organisé par Quimper Cornouaille Développement et le Comité Départemental des pêches et des élevages marins du Finistère qui vise à redonner toutes ses lettres de noblesse à une filière économique majeure en Cornouaille, et pourtant parfois encore méconnue. Cette manifestation itinérante ira donc de port en port cornouaillais et proposera de nombreuses animations pour faire (re)découvrir la pêche et l’aquaculture sous toutes ses formes.

Découvrez le fumoir d’Armen, un fumage artisanal au bois de hêtre.

Passionné par le poisson, Clément travaille et fume le poisson local en fonction de l’arrivage : maquereaux, sardines, lieu jaune de ligne… Vous pourrez aussi déguster son saumon écossais et irlandais bio.

Réservation :

Office de Tourisme du Cap Sizun

08 09 10 29 10

office-tourisme@cap-sizun.fr

Nombre de participants maximum : 10 personnes

Auberge du fumoir d’Armen 16 Kerhuret Plogoff

