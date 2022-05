Visite guidée du Fort Dorsner Giromagny Giromagny Catégories d’évènement: Giromagny

Visite guidée du Fort Dorsner Fort Dorsner Chemin du Fort Giromagny

2022-06-12

Giromagny Territoire-de-Belfort Giromagny 0 0 EUR Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny, un chef d’œuvre architectural du XIXème en grès rose !

Ouverture au public du sommet, avec vue panoramique sur la trouée de Belfort et ses alentours.

Visite adaptée aux familles. Durée : environ 1h30

4 € par personne ; Gratuit pour les -12 ans accompagnés.

fort.dorsner@laposte.net https://www.facebook.com/fort.dorsner

Ouverture au public du sommet, avec vue panoramique sur la trouée de Belfort et ses alentours.

Visite adaptée aux familles. Durée : environ 1h30

4 € par personne ; Gratuit pour les -12 ans accompagnés.

Sur réservation au 06 72 56 42 70 Fort Dorsner Chemin du Fort Giromagny

