Une visite documentée vous permettra de découvrir le fort le plus moderne des Alpes en 1914. Construit à partir de 1890, à la même période de la création des troupes de montagne, il servait à interdire la route descendant du col du Petit-Saint-Bernard. VG sam-dim 10h / 14h30 / 16h30 Durée 2h – inscription obligatoire au plus tard la veille – 06 72 69 62 53

Prévoir chaussures de marche (personnes valides), vêtements chauds et une lampe (si possible).

